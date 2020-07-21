بنتك غوريلا.. ابنة الإعلامية جويل مردينيان تتعرض للتنمر.. تفاصيل

تعرضت "ابنة" الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان للتنمر بسبب كثرة "شعرها" في قدميها، ما جعلها تتعرض للسخرية والتنمر من سيدات بحسب رواية والدتها.





وقالت " جويل " من خلال لقائها في برنامج "et بالعربي": ابنتي مشعرة كتير ولما بقولها ارفعي "كمامك" كانت تنفر فقولتها هقصلك شعر رجليكي وروحنا سوي علي الصيدلية ، وكان في ستات في سني واكبر من كمان قالو شو مال بنتك "غوريلا" حرام عليكي ما تعمليلها اياهم، شو اعملها اياهم لبنت عمرها 4 سنين".

ومن ناحية أخرى لفتت جويل مردينيان الأنظار فى أحدث جلسة تصوير بإطلالتها اللافتة، حيث ارتدت فستانا أسود متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة، واتسم الجزء العلوى من التصميم ببعض التطريزات اللامعة.





وانتعلت جويل مردينيان بوت طويل جمع بين اللونين الأصفر والأسود، مما منحها إطلالة غريبة وغير تقليدية.





فيما اعتمدت جويل مردينيان على تسريحة شعرها الغريبة أيضا، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية.