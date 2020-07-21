بعد أنباء عن إصابة شقيقة زينة به.. أنواع نزيف المخ وكيفية التعامل معه.. فيديو

أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أخبار غير مؤكدة، حول تعرض نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة، لـ نزيف حاد في المخ، ونقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن نزيف المخ ينقسم إلى عدة مستويات، ويمكن علاج أحدها بسهولة، ولا يسبب الوفاة.

وقال موافي ان «نزيف المخ له عدة مستويات، وأقلهم خطورة ذلك الذي يحدث بين العظم و ملتحمة الجلد، في حالات الاصطدام، ويحدث في حالات السن الكبيرة أو مرضى القلب، ويسهل علاجه، ونسبة الوفيات بسببه صفر بالمائة».

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن النوع الثاني هو إصابة غشاء «العنكبوتية» وذلك يؤدي إلى نزيف حول المخ، وهذا النوع أكثر خطورة على الإنسان، ويظهر كالتهاب سحائي، ويرفع من درجة الحرارة.

وأشار إلى وجود نوع آخر يتسبب بنزيف داخل المخ وخطورته تعتمد على كمية الدم المتجمع، ومكان انتشار الدم، ويتطلب وضع المريض على أجهزة تنفس صناعي.