مصطفى حجاج: 100 مليون مصري يقفون مع جيش بلدنا العظيم

وجه الفنان مصطفى حجاج الدعم للقوات المسلحة، في ما هي مقبلة عليه لحماية للأمن القومي، ومواجهة للاعتداء التركي والميليشيات المسلحة في دولة ليبيا الشقيقة.
ونشر مصطفى حجاج عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة للجيش المصري وعلق عليها "كلنا_الجيش_المصري 100 مليون مواطن مصري نقف بالكامل مع جيش بلدنا العظيم ومع رئيس بلدنا والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس #عبدالفتاح_السيسي لحمايه حدود بلادنا من كافه الاتجاهات من أي اعتداء حفظ الله مصرنا وجيشنا وكل وطننا العربي".
وكان مجلس النواب فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش بإرسال قوات خارج الحدود المصرية وخاصة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي لحماية الأمن القومي المصري.
ودعت القبائل الليبية في وقت سابق الجيش المصري للتدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والليبين والوقوف في وجه التدخلات التركية على الأراضي الليبية.