مصطفى حجاج: 100 مليون مصري يقفون مع جيش بلدنا العظيم

#كلنا_الجيش_المصري 100 مليون مواطن مصري نقف بالكامل مع جيش بلدنا العظيم ومع رئيس بلدنا والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس #عبدالفتاح_السيسي لحمايه حدود بلادنا من كافه الاتجاهات من أي أعتداء حفظ الله مصرنا وجيشنا وكل وطننا العربي