هي حرة.. شاهد رضوى الشربيني تعلق على أزمة المايوه الشرعي

علقت الإعلامية رضوى الشربيني ، على أزمة المايوة الشرعي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وكتبت رضوى الشربيني قائلة: "يعنى ايه واحده رايحه تنزل بحر...يتقال لها لأ مش هينفع علشان انتى محجبه !

رايحه تسهر مع جوزها فى حته تتمنع من الدخول علشان هى محجبه !

تيجى تشترى وحده سكنيه فىً مكان المفروض انه راقى يتقال لها لا مش هنبيع علشان انتى محجبه !

زى ما الست اللى مش محجبه حره...الست المحجبه كمان حره".





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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.





وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.