هي حرة.. شاهد رضوى الشربيني تعلق على أزمة المايوه الشرعي

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على أزمة المايوة الشرعي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتبت رضوى الشربيني قائلة: "يعنى ايه واحده رايحه تنزل بحر...يتقال لها لأ مش هينفع علشان انتى محجبه !
رايحه تسهر مع جوزها فى حته تتمنع من الدخول علشان هى محجبه !
تيجى تشترى وحده سكنيه فىً مكان المفروض انه راقى يتقال لها لا مش هنبيع علشان انتى محجبه !
زى ما الست اللى مش محجبه حره...الست المحجبه كمان حره".
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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.
يعنى ايه واحده رايحه تنزل بحر...يتقال لها لأ مش هينفع علشان انتى محجبه !— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) July 20, 2020
رايحه تسهر مع جوزها فىً حته تتمنع من الدخول علشان هى محجبه !
تيجى تشترى وحده سكنيه فىً مكان المفروض انه راقى يتقال لها لا مش هنبيع علشان انتى محجبه !
زى ما الست اللى مش محجبه حره...الست المحجبه كمان حره