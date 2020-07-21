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أخبار البلد

هي حرة.. شاهد رضوى الشربيني تعلق على أزمة المايوه الشرعي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:02 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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ميرنا محمود
علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على أزمة المايوة الشرعي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت رضوى الشربيني قائلة: "يعنى ايه واحده رايحه تنزل بحر...يتقال لها لأ مش هينفع علشان انتى محجبه !
رايحه تسهر مع جوزها فى حته تتمنع من الدخول علشان هى محجبه !
تيجى تشترى وحده سكنيه فىً مكان المفروض انه راقى يتقال لها لا مش هنبيع علشان انتى محجبه !
زى ما الست اللى مش محجبه حره...الست المحجبه كمان حره".

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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.
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