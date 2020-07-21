رغم تفشي كورونا في البلدين.. الهند تطلق أول رحلة جوية إلى الولايات المتحدة

تواصل الهند رحلاتها الجوية بإقلاع أول رحلة طيران دولية من مطار دلهي الدولي إلى واشنطن، غدا الأربعاء، الساعة 1:00 صباحًا، رغم تفشي فيروس كورونا وخروجه عن السيطرة في البلدين.









وأعلنت الحكومة الهندية، ترتيب رحلات دولية في مفاوضات متقدمة مع ثلاث دول هي فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.









وتبرز السياسة أن الهند تركز على فتح قنوات ثنائية لاستئناف العمليات الدولية تدريجيًا، بدلًا من الانفتاح تمامًا.







