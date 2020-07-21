رغم تفشي كورونا في البلدين.. الهند تطلق أول رحلة جوية إلى الولايات المتحدة

تواصل الهند رحلاتها الجوية بإقلاع أول رحلة طيران دولية من مطار دلهي الدولي إلى واشنطن، غدا الأربعاء، الساعة 1:00 صباحًا، رغم تفشي فيروس كورونا وخروجه عن السيطرة في البلدين.
وأعلنت الحكومة الهندية، ترتيب رحلات دولية في مفاوضات متقدمة مع ثلاث دول هي فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.
وتبرز السياسة أن الهند تركز على فتح قنوات ثنائية لاستئناف العمليات الدولية تدريجيًا، بدلًا من الانفتاح تمامًا.
وفي الوقت الحالي، تحاول عشرات المراكز الطبية في العديد من البلدان التوصل إلى لقاح ضد الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 609000 شخص على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه، تجاوز العدد الإجمالي للمصابين في جميع أنحاء العالم 14.6 مليون ، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.
ويضرب كوفيد 19 حاليًا الأمريكتين، وكذلك الهند وجنوب أفريقيا، والتي تظهر جميعها زيادة يومية كبيرة في عدد المصابين والوفيات الناجمة عن الفيروس.
ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا، حيث يوجد حوالي 3.8 مليون حالة، بينما تأتي البرازيل في المرتبة الثانية بـ 2.1 مليون مصاب، والهند تحتل المرتبة الثالثة بـ 1.15 مليون.