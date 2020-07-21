عبد العال مهنئا السيسي بـ"23 يوليو": ذكرى تعيش في وجدان الشعب

بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ ( ٦٨) لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.
وقال "عبد العال" في رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسي: "اسمحوا لي باسمي واسم أعضاء المجلس أن أهديكم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو بقيادة الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر ورفاقه من الضباط الأحرار".
وأضاف: "تلك الثورة التي تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحقق لها أهدافها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار".
وأشار إلى أن هذه الذكرى الخالدة سوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها، وكانت القدوة لكل الشعوب المغلوبة على أمرها، وتأثيرها في بناء حركة عدم الانحياز ومناهضة الأحلاف العسكرية وإرسائها قواعد العدالة الاجتماعية، وسيادة القرار الوطنى.
وقال "عبد العال" في رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسي: "اسمحوا لي باسمي واسم أعضاء المجلس أن أهديكم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو بقيادة الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر ورفاقه من الضباط الأحرار".
وأضاف: "تلك الثورة التي تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحقق لها أهدافها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار".
وأشار إلى أن هذه الذكرى الخالدة سوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها، وكانت القدوة لكل الشعوب المغلوبة على أمرها، وتأثيرها في بناء حركة عدم الانحياز ومناهضة الأحلاف العسكرية وإرسائها قواعد العدالة الاجتماعية، وسيادة القرار الوطنى.
وأكدت هذه الثورة المجيدة أن هذا الشعب الأصيل الذى عاش آلاف السنين على ضفاف النيل شريان الحياة يزرع الحب والخير، يرى أن الوطن لديه هو الكيان الأعلى، ولا يقبل أي مساس بالأرض أو العرض.
واختتم قائلًا: "شعب مصر على ثقة تامة أن مصر بقيادتكم سوف تستمد من عبق تاريخها المضيء، وما أرسيتموه من مبادئ، يأتى في مقدمتها: تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن، سوف تزرع الأمل وتنشر الرخاء، وتصنع التقدم".