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برلمان

عبد العال مهنئا السيسي بـ"23 يوليو": ذكرى تعيش في وجدان الشعب

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:16 ص
الرئيس السيسي والدكتور
الرئيس السيسي والدكتور علي عبد العال
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة  الذكرى الـ ( ٦٨) لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وقال "عبد العال" في رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسي: "اسمحوا لي باسمي واسم أعضاء المجلس أن أهديكم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ‏ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو  بقيادة الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر ‏ورفاقه من الضباط الأحرار".

وأضاف: "تلك الثورة التي تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت ‏جميع حركات التحرر  في العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحقق لها أهدافها في التحرر  ‏والاستقلال والتخلص من الاستعمار".‏

وأشار إلى أن هذه الذكرى الخالدة سوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر ‏قد ملكت إرادتها، وكانت القدوة لكل الشعوب المغلوبة على أمرها،  وتأثيرها في بناء ‏حركة عدم الانحياز ومناهضة الأحلاف العسكرية وإرسائها قواعد العدالة الاجتماعية، ‏وسيادة القرار الوطنى.‏

وأكدت هذه الثورة المجيدة أن هذا الشعب الأصيل الذى عاش آلاف السنين على ضفاف ‏النيل شريان الحياة يزرع الحب والخير، يرى أن الوطن لديه هو الكيان الأعلى، ولا يقبل أي ‏مساس بالأرض أو العرض.‏

واختتم قائلًا: "شعب مصر على ثقة تامة أن مصر بقيادتكم سوف تستمد من عبق ‏تاريخها المضيء، وما أرسيتموه من مبادئ، يأتى في مقدمتها: تعميق قيم الولاء والانتماء ‏للوطن، سوف تزرع الأمل وتنشر الرخاء، وتصنع التقدم".‏
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