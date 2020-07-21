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فن

بملابس كاجوال و خوذة.. أحمد مجدي يستعد لركوب دراجة بخارية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:10 م
احمد مجدي
احمد مجدي
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ميرنا محمود
نشرت الفنان أحمد مجدي صورة جديدة عبر  خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر أحمد مجدي بصورة أبيض وأسود  بملابس كاجول و خوذة  استعدادا لركوب دراجته البخارية  وعلق قائلا:the night ride

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يذكر أن الفنان أحمد مجدي بطل مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان المنقضي، يهتم كثيرا بالإخراج السينمائي بجانب التمثيل.

وشارك أحمد مجدي في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، محمد دياب، وآيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده
بملابس كاجوال و خوذة.. أحمد مجدي يستعد لركوب دراجة بخارية
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