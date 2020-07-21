جديدة ولذيذة.. طريقة عمل الجلاش بالكبد والقوانص

يعد الجلاش من الأكلات التي يفضلها الكثير ولكن نقدم لك اليوم طريقة جديدة لتقديم الجلاش ب الكبد والقوانص





المقادير:

لفة جلاش

بصلة مفرومة

5 فصوص ثوم مفروم

حبة فلفل أخضر مقطعة

2 ملعقة صلصة طماطم

ملح وفلفل حسب الرغبة

كوب حليب

بيضة

سمن سائل









الطريقة:

نشوح البصل والثوم فى الزيت ثم نضيف القوانص المقطعة ونقلب المكونات ونضيف إليه الفلفل الأخضر والملح والفلفل.

نضيف الكبدة المقطعة ونقلبها مع الصلصة ونتركها على النار حتى تنضج.

نحضر صينية ونضع السمنة السائلة فى القاع ونفرد نصف أوراق الجلاش داخل الصينية مع فرد السمنة السائلة بين الطبقات.

نضع خليط الكبدة والقوانص فوق نصف أوراق الجلاش ثم نضع باقى الجلاش مع فرد السمنة السائلة بين طبقاته.

نقطع الجلاش مربعات ثم نخلط البيض مع الحليب والفلفل الأسود والملح ونسقى الجلاش بالخليط.

نضع صينية الجلاش فى فرن ساخن ونتركه حتى ينضج.



