الهندسة ترسم البسمة .. طلاب القليوبية يحتفلون بنهاية امتحانات الثانوية العامة

وأكد الطلاب أن الامتحان في مجمله سهل إلا من بعض النقاط لقياس مدي التفوق وخرج الطلاب من الامتحان ليحتفلوا بنهاية الامتحانات حيث ظهرت عليهم السعادة.







ومن ناحيتها أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية أنه لم يتم رصد أية مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور من امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات.



وتابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدينة بنها بمدرسة مصطفى كامل التجريبية للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين بالإمتحانات لهذا العام.



فى سياق متصل قررت نيابة قسم بنها استدعاء ملاحظين بلجنة مدرسة الثانوية بنات ببنها للتحقيق معهما في بلاغ قدمة طبيب ضد ملاحظين باللجنة لقيامهما بمنع نجلته هدير من تمزيق ورقة إجابة مادة الفيزياء بعد أن انتابتها حالة من الهستيريا لعدم تمكنها من الحل ورغبتها في تأجيل الامتحان للدور الثاني للحصول على درجة الامتحان كاملة.

