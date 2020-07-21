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تعليم

الهندسة ترسم البسمة .. طلاب القليوبية يحتفلون بنهاية امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:31 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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إبراهيم الهوارى
احتفل طلاب الثانوية العامه شعبة الرياضيات بمحافظة القليوبية بنهاية الامتحانات اليوم الثلاثاء عقب أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية.
وأكد الطلاب أن الامتحان في مجمله سهل إلا من بعض النقاط لقياس مدي التفوق وخرج الطلاب من الامتحان ليحتفلوا بنهاية الامتحانات حيث ظهرت عليهم السعادة.

وأدى 7083 طالبا بشعبة الرياضيات امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية في 98 لجنة وسط إجراءات أمنية ووقائية واحترازية مشددة.

ومن ناحيتها أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية أنه لم يتم رصد أية مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور من امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات.

وتابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدينة بنها بمدرسة مصطفى كامل التجريبية للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين بالإمتحانات لهذا العام.

فى سياق متصل قررت نيابة قسم بنها استدعاء ملاحظين بلجنة مدرسة الثانوية بنات ببنها للتحقيق معهما في بلاغ قدمة طبيب ضد ملاحظين باللجنة لقيامهما بمنع نجلته هدير من تمزيق ورقة إجابة مادة الفيزياء بعد أن انتابتها حالة من الهستيريا لعدم تمكنها من الحل ورغبتها في تأجيل الامتحان للدور الثاني للحصول على درجة الامتحان كاملة.
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