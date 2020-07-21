شدد على منع التزاحم.. شاهد محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة مصطفى كامل التجريبي

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدينة بنها بمدرسة مصطفى كامل التجريبية، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين بالإمتحانات لهذا العام.









وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة توفير التهوية الجيدة باللجان وجاهزية غرف الكشف والعزل بالمدارس التي تشهد امتحانات لمواجهة أي أحداث أو حالات طارئة، مع التأكيد على تواجد طبيب وزائرة صحية لتوقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخولهم مقار اللجان.





وأكد محافظ القليوبية على التواصل والتنسيق الدائم مع غرفة إدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم.



واطمأن المحافظ على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تأمين اللجان، حيث أكد أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أى تزاحم أو تكدس أمام اللجان.



ويؤدي طلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات مادة الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) في آخر يوم في امتحانات الثانوية العامة، وتفقد المحافظ اللجان للإطمئنان علي تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب والتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للجان قبل بدء الإمتحان، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.