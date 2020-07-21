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فن

لا أمتلك أي حسابات على فيسبوك أو تويتر.. هبة مجدي تحذر من منتحلي شخصيتها

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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شيري نبيل
نشرت الفنانة هبة مجدي فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " أكدت فيه أنها لا تمتلك أي حسابات على "فيس بوك أو "تويتر" وأن أي حساب آخر يحمل اسمها على تلك المواقع يعتبر حساب مزيف.

وشاركت هبة مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" في رمضان الماضي الي جانب ياسمين صبرى، ونخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتفاعل الكثير من الجمهور مع دورها و اشادوا بما حققته من نجاح كبير وظهورها فى المسلسل و اكد الكثير انهم يشاهدون المسلسل من اجل مشاهدها مع الفنان دياب.

ودارت أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.
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