البحيرة تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ.. 3 ملايين و895 ألفا و934 ناخبا.. و716 مركزا انتخابيا تضم 908 لجان فرعية في 18 لجنة عامة

*محافظ البحيرة:

- المشاركة الإيجابية في الانتخابات واجب وطني على كل مصري

- نقف على مسافة واحدة بين المرشحين تأكيدا للحيادية والشفافية

- حملات مكثفة لرش وتعقيم جميع اللجان والمناطق المحيطة بصفة يومية ودورية

- تجهيز كراسٍ للمعاقين وأماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية خاصة كبار السن ولجان خاصة للمرأة





أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالى عدد الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و895 ألفا و934 ناخبا بنسبة 6.36٪ من إجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المراکز الانتخابية يبلغ ( ۷۱۹) فى (۱۸) لجنة عامة بنطاق المحافظة تضم ( ۹۰۸) لجنة فرعية.





جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ وحازم الأشموني- السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد بدر - السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي الشركات العامة والمرافق والمرور والمرافق والحماية المدنية وذلك فى إطار بحث ومناقشة استعدادات محافظة البحيرة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقرر انعقادها يومى 11 و12 أغسطس 2020م





ووجّه المحافظ البحيرة بأهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ورفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة.





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وأكد أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات واجب وطني على كل مصري، موجهًا جموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.





وأشار المحافظ إلى أهمية توفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.





ووجه اللواء آمنة خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والشركات بالالتزام بالوقوف على مسافة واحدة تأكيدا للحيادية والشفافية مع التأكيد على التشجيع للمشاركة فى الانتخابات بفاعلية من خلال توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات اللجان وأهمية الإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجاني لافتا إلى سرعة الانتهاء من تجهيز مقر كل لجنة على أن يكون مؤمنا ومحاطا بالأسوار من كل جانب وبالأبواب والشبابيك الحديدية ( المقر هو الغرفة التي سيتم بها إجراء وأخذ الأصوات والتحفظ على صناديق الاقتراع) ..

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وأضاف أنه يجب تجهيز الأقفال اللازمة لكل لجنة وتوفير نسخة كاملة من المفاتيح و التأكد من توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية بالمقار الانتخابية، وتجهيز دورات المياه وصيانتها بالمقرات الانتخابية بالإضافة إلى تكثيف اعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج و داخل اللجان و إنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

وشدد المحافظ على مراجعة أعمال إنارة الشوارع واللجان وخاصة الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية والتأكد من وجود وسيلة تبادلية حال انقطاع التيار باللجنة وتدبير عدد كاف من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، والتأكد من توافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها.





ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كراسى ومظلات واماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن وانشاء مركز عمليات داخل كل وحدة محلية يعمل على مدار 24ساعة للمتابعة المستمرة وحل اى مشكلة بقيادة رئيس الوحدة المحلية أومن ينوب عنه .





وأكد اهمية تدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية وتجهيز مولدات کهرباء بديلة بكل لجنةو إقامة مظلة انتظار للمواطنين أمام اللجان بالإضافة إلى رفع حالة الطوارئ بقطاعات الصحة- الأسعاف - الحماية المدنية و خلافة ( وعدم السماح باي اجازات خلال فترة الانتخابات) .





وطالب المحافظ بوجود خط تليفون أرضي مزود بخدمة الإنترنت واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضی لمراعاة ظروف كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى تكليف فرق ومجموعات عمل مجهزة بالتاب لمساعدة الناخبين ومنع انتظار السيارات و أي مركبات بجوار المقار الإنتخابية .

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وأكد المحافظ خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية ومديروا المديريات الخدمي على جاهزية ورفع درجة الاستعداد بمرفق الحماية المدنية قبل بدء التصويت ب 24 ساعة و توفير عناصر تفتيش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لتدريبهم على أعمال التفتيش بواقع عدد ( 2) سيدة أمام كل لجنة إناث.

كما وجه بضرورة المرور المستمر قبل واثناء عملية التصويت بالشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بها حفاظا على السيولة المرورية لسهولة تنقل المواطنين من وإلى المقار الانتخابي وتواجد مديرى المدارس التي بها مقار وذلك من بداية تجهیز المقرات وحتى إنتهاء عملية التصويت.

ووجه المحافظ مسؤول الصحة بتجهيز ورفع حالة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية على مستوی المحافظة قبل إجراء عملية الانتخاب بـ ۷۳ ساعة بعد إعلان موعدها مع التاکید على تواجد الأطقم الطبیة المتخصصة علی مدار الـ 24 ساعه يوميا وحتي بعد انتهاء عملية الانتخاب بـ 24 ساعة.

ولفت إلى أهمية تواجد أطقم صيانة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي كل وحدة محلية لإصلاح أي أعطال لضمان عدم انقطاع المياه عن اللجان.



