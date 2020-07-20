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حوادث

الأربعاء .. النطق بالحكم في طعون المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:18 م
الوطنية للامتخابات
الوطنية للامتخابات
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جمالات الدمنهورى

قررت دائرة الطعون بمحكمة القضاء الإداري في البحيرة، اليوم الإثنين، تحديد جلسة الأربعاء المقبل الموافق 22 من يوليو الجاري للنطق بالحكم في طعون المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإستبعادهم بعد غلق باب التقديم.


وتلقت محكمة القضاء الإداري 21 طعنًا من المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ علي النظام الفردي في محافظة البحيرة من إجمالي 46 مرشحًا تقدموا بطلبات لمحكمة دمنهور الإبتدائية لخوض الإنتخابات والمنافسة علي 7 مقاعد علي مستوي المحافظة.


وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة البحيرة، والموكل إليها تلقي طلبات الترشح للمقاعد الفردية، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، استبعاد أوراق 24 متقدمًا للترشح من إجمالي 46 شخصًا تقدموا بأوراق ترشحهم، بما يعادل أكثر من نصف المرشحين لخوض الانتخابات على 7 مقاعد بنظام الفردى في دائرة المحافظة.


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واكد مصدر إن استبعاد معظم المتقدمين يرجع إلى عدم استكمال أوراقهم، وإن عددا كبيرًا منهم لم يقدموا حساب الحملة الانتخابية في البنك، بينما

 .أحد المرشحين لم يستوف الشروط لعدم حصوله على مؤهل عال.

وبدأ عملية الطعون على قرار الاستبعاد صباح اليوم الاثنين 20 يوليو، على مدار 3 أيام أمام محكمة القضاء الإداري، ويمكن للمرشح المستبعد

 الطعن على قرار اللجنة بما يمكنه من العودة مرة أخرى لدخول سباق الانتخابات.

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