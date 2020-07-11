رئيس محكمة دمنهور الابتدائية تتلقى طلبات 13 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول.. فيديو وصور

أعلن المستشار صادق بلال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة عن غلق باب تلقى الطلبات فى يومه الأول والذى بدأ اليوم السبت منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءًا مشيرًا إلى تلقى 13 طلب ترشيح من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ هم كل من :





"عادل حسن الطنيخى ،و آمين جابر الصيرفى،السيدالقفاص، محمدحميدة البنا،الدكتورعيد بلبع ،المهندس أحمد قرقورة "وجميعهم مرشحى حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية.





كما تقدم" المهندس إسلام المغربى امين حزب النور السلفي بمحافظة البحيرة، من خلال تشكيله لأحد المحامين وعبد الرسول عبدالرؤوف طبلية مرشح لذات الحزب" ،اشرف محمود محارب،محمود طه غلاب،محمد سعد زكى السعدى،جلال سعد،ياسمين فكرى.













واكد رئيس محكمة دمنهور الابتدائية رئيس لجنة تلقى طلبات مرشحى مجلس الشيوخ على مراجعة جميع الأوراق التى تقدم بها المرشحين المحتملين المشار إليهم لمطابقتها بشروط الترشيح والمستندات المطلوبة لافتا إلى أنه فى حال عدم استكمال المرشح للمستندات المطلوبة يتم استكمالها تباعا واعطاءه مهله حتى انتهاء المده المحدده لتلقى الطلبات .





وأشار رئيس المحكمة الابتدائية بدمنهور الى انتظام وهدؤ العمل اثناء سير عملية تلقى الطلبات دون حدوث ما يعكر صفو لجنة تلقى الطلبات مشيرا إلى سيتم استئناف عمل اللجنة صباح غدا الأحد بيومها الثانى وفى نفس المواعيد المشار إليها





وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت عدة شروط ومستندات يجب على المرشح توفرها لقبول ترشيحه فى مجلس الشيوخ وأبرزها





1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.





2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.





3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.





4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.





5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.





ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:





- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.





- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.





- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.





- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.





- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.





- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.





- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.



