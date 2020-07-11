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محافظات

رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية: انتظام تلقى طلبات مرشحى الشيوخ.. صور

السبت 11/يوليه/2020 - 04:24 م
المستشار صادق بلال
المستشار صادق بلال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية
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جمالات الدمنهورى

أكد المستشار صادق بلال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين ان اليوم الاول لتلقى طلبات مرشحى  مجلس الشيوخ اتسم بالتنظيم والهدوء ولم يشهد ما يعكر سير لجنة تلقى الطلبات، لافتا الى ان اللجنة بدأت عملها منذ الساعة ٩ صباحا وتستمر حتى الساعة ٥ مساء، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم.


وأوضح رئيس محكمة دمنهور الابتدائيه فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" ان الاجراءات تتم من خلال قيام كل مرشح بتقديم كافة المستندات اللازمة طبقا لشروط الترشيح وما يفيد انه مقيد فى دائرة محافظة البحيرة، لافتا الى انه فى حال عدم استكمال المرشح للمستندات المطلوبه يتم استكمالها تباعا واعطاءه مهله حتى انتهاء المده المحدده لتلقى الطلبات.

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وأشار رئيس المحكمة الابتدائية بدمنهور إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حددت عدة شروط ومستندات يجب على المرشح توفرها لقبول ترشيحه فى مجلس الشيوخ وأبرزها

1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية: انتظام تلقى طلبات مرشحى الشيوخ.. صور
رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية: انتظام تلقى طلبات مرشحى الشيوخ.. صور
رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية: انتظام تلقى طلبات مرشحى الشيوخ.. صور
رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية: انتظام تلقى طلبات مرشحى الشيوخ.. صور
رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية: انتظام تلقى طلبات مرشحى الشيوخ.. صور
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