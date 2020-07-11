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محافظات

توافد المرشحين على محكمة دمنهور للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة ..فيديو وصور

السبت 11/يوليه/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة دمنهور الابتدائية، صباح اليوم، السبت، تلقي طلبات المرشحين مع أولى فعاليات بدء فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتوافد عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بالمحافظة وأبرزهم المهندس سعد الشلمة وأمين حزب مستقبل وطن بمركز أبو المطامير المرشح على المقعد الفردي والمهندس اسلام المغربى امين حزب النور بمحافظة البحيرة.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ7 مرشحين على المقاعد الفردية أبرزهم محمد البنا من مركز المحمودية وصاحب شركات سياحة وهو عضو مجلس شعب سابق ونجله عديل علاء ابن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
 
ويليه المهندس أحمد قرقورة رئيس جمعية الخضر والفاكهة ومن مركز الرحمانية وكان عضو مجلس شعب سابقا عن الحزب الوطنى ويعتبر من السياسيين المخضرمين

الدكتور أستاذ اللغة العربية عيد بلبع من كفر الدوار وسبق خوضه انتخابات الشعب ولم يحالفه الحظ

آمين جابر الصيرفى رجل اعمال سبق له خوض انتخابات الشعب الدورة السابقة ولم يحالفه الحظ

عادل الطنيخى من أبو حمص ويعمل معد برامج بالقناة الخامسة ويشغل موقع عضو هيئة المكتب بحزب مستقبل وطن وسبق أن خاض انتخابات مجلس الشعب فى الدورة السابقة ولم يحالفه الحظ.


والسيد القفاص صاحب شركة مقاولات من قرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود 

امين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز إيتاى البارود الذي يخوض الانتخابات لأول مرة والمهندس محمد سعد الشلمة امين حزب مستقبل وطن بمركز أبو المطامير  ويخوض الانتخابات لأول مرة.

ودفع حزب النور " السلفي "  4 مرشحين علي المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ في البحيرة على على المقاعد الفردية هم إسلام أحمد المغربى أمين الحزب بالمحافظة والذي خاض انتخابات مجلس النواب 2015 على المقعد الفردي بدائرة كفر الدوار ولم يحالفه النجاح وأشرف أبو كاشيك عضو مجلس الشوري "السابق"ومحمود غلاب وعبد الرسول طبلية.

توافد المرشحين على محكمة دمنهور للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة ..فيديو وصور
توافد المرشحين على محكمة دمنهور للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة ..فيديو وصور
توافد المرشحين على محكمة دمنهور للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة ..فيديو وصور
توافد المرشحين على محكمة دمنهور للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة ..فيديو وصور
توافد المرشحين على محكمة دمنهور للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة ..فيديو وصور
توافد المرشحين على محكمة دمنهور للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة ..فيديو وصور
توافد المرشحين على محكمة دمنهور للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة ..فيديو وصور
توافد المرشحين على محكمة دمنهور للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة ..فيديو وصور
توافد المرشحين على محكمة دمنهور للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة ..فيديو وصور
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