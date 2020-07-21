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اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر: إنشاء قسم شرطة وسجل مدنى ومطافئ جنوب الأحياء.. صور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:01 م
جانب من المشروع
جانب من المشروع
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آمنة عبدالعظيم
بدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى مشروع إنشاء قسم للشرطة ومبني للمطافئ وسجل مدنى جديد، بمنطقة جنوب الأحياء.

وأشار المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، إلى أن نسبة الإنجار بالمشروع بلغت نحو 45%، وأن المشروع عبارة عن مبني القسم ومبنى سجل مدنى ومبنى مطافئ، وخزان إستراتيجى وساحة انتظار سيارات وغرفة امن وغرفة كهرباء بمساحة اجمالية للارض 11551.8 متر مربع.

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وأضاف رئيس الجهاز، أن قسم الشرطة والسجل المدنى والمطافى سوف يخدم منطقة جنوب الاحياء وبعض الأماكن الأخري وذلك لحرص جهاز مدينة 6 أكتوبر علي زيادة التغطية الأمنية بالمدينة وتوسعاتها الحالية، وتوفير الأمن للمواطنين في كافة أنحاء المدينة.
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