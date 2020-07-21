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فن

نشرة الفن.. جوري بكر تجري اختبار كورونا.. أول صورة لـ إيمان العاصي بعد الشفاء.. هبة مجدي تحذر من منتحلي شخصيتها.. ماجد المصري يحتفل بعيد زواجه

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:


نشرت جوري بكر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي تجري اختبارا للكشف عن فيروس كورونا من داخل السيارة.



نشرت الفنانة هبة مجدي فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " أكدت فيه أنها لا تمتلك أي حسابات على "فيس بوك أو "تويتر" وأن أي حساب آخر يحمل اسمها على تلك المواقع يعتبر حساب مزيف.



في اليوم العاشر لقضية النجم العالمي جوني ديب وزوجته الممثلة الامريكية امبر هيرد، التي تتصدر الصحف الأجنبية زعمت " امبر" ان النجم الأمريكي الشهير هددها بالقتل عدة مرات. 


نشر خبير التجميل علاء التونسي مجموعة من الصور للفنانة إيمان العاصي في أحدث ظهور لها بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا. 


نشر الفنان ماجد المصرى صورة جديدة له برفقة زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".  

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