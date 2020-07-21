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رياضة

مقابل 50 مليون جنيه.. تقارير تكشف عن اتفاق الأهلي مع وليد أزارو على تمديد عقده لـ 3 مواسم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:05 م
وليد أزارو
وليد أزارو
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محمد السعيد
أكد تقرير مغربي، أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع نجمه المغربي وليد أزارو على تمديد عقده لمدة 3 مواسم، مقابل 50 مليون جنيه.

وذكرت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي نجح في اقناع وليد أزارو بتمديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات مقابل 50 مليون جنيه.

وأضافت الصحيفة، أن وليد أزارو سيعود إلى الأهلي بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي، رغم معارضة رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، لقرار عودته إلى النادي.

كان وليد أزارو انضم إلى صفوف الاتفاق السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، قادما من الأهلي لمدة 6 اشهر

وشارك وليد أزارو مع الاتفاق السعودي في 7 مباريات في مسابقة الدوري، سجل خلالهما هدفين، وصنع هدف.
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