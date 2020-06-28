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رياضة

محاولات فى الأهلي لاقناع "فايلر" بـوجود "أزارو" ..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:41 م
أزارو
أزارو
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حسن العمدة
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود محاولات داخل النادي الأهلي، من أجل اقناع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، باستمرار المغربي وليد أزارو.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولي الأهلي يحاولون اقناع المدير الفني السويسري باستمرار أزارو مع الفريق بعد تألقه مع الاتفاق السعودي إلى جانب الإمكانيات التى يملكها.
 
وأضاف: "أزارو فى أخر موسمين حقق أرقام مثيرة مع فريق الأهلي وأحرز العديد من الأهداف، فيجب منحه فرصه مع فايلر".

وتري لجنة التخطيط ان أزارو مهاجم جيد ولكن ينقصة التوفيق الذي تخلي عنه خلال الفترة الماضية وسوف يعود للقلعة الحمراء بنهاية إعارته مع الإتفاق السعودي.

ورغم وجود عروض فعلية لازارو للرحيل النهائي لكن الصورة تغيرت بعض الشئ وبدأت هناك قناعات ببقاء اللاعب في ظل زيادة اسعار المهاجمين بصورة جنونية ووليد ازارو لا يكلف النادي شيئًا سوي التجديد والذي حتي لو زادت فلن يصل إلي ما هو مطلوب في لاعب مثل جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي والذي لن يقل عن 3 ملايين دولار بخلاف تعاقد اللاعب نفسه.

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