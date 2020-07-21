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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

أرخص الأسعار.. جددى ديكور بيتك بنفسك بأبسط الأدوات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:36 م
ديكورات جديدة
ديكورات جديدة
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ريهام فيكتور
قالت خلود فريد ، خبيرة ديكور ، إنه من الممكن أن نزين المنزل وتجميله بطرق سهلة للغاية .

واضافت خلودة فريد ، خلال حوارها ببرنامج ، " ست الستات " ، المذاع على فضائية ، " صد البلد " ، أن الادوات التى نستخدمها فى تجميل غرف المنزل متوفرة بسهولة على صفحات الانترنت أو المحلات .

واشارت الى اننا فكرنا ان نغير من " بلكونة المنزل " ، عن طريق استخدام النجيلة الصناعية والزهور الجميلة ، منوهه الى ان اسعار الخامات المستخدمة فى متناول الجميع .

وتابعت أن هناك افكار عديدة متنوعة ، تخص عفش المنزل القديم الغير مستخدمة ، مشيره الى انها هواية ممتعة بالنسبة لها .
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