أرخص الأسعار.. جددى ديكور بيتك بنفسك بأبسط الأدوات

قالت خلود فريد ، خبيرة ديكور ، إنه من الممكن أن نزين المنزل وتجميله بطرق سهلة للغاية .





واضافت خلودة فريد ، خلال حوارها ببرنامج ، " ست الستات " ، المذاع على فضائية ، " صد البلد " ، أن الادوات التى نستخدمها فى تجميل غرف المنزل متوفرة بسهولة على صفحات الانترنت أو المحلات .





واشارت الى اننا فكرنا ان نغير من " بلكونة المنزل " ، عن طريق استخدام النجيلة الصناعية والزهور الجميلة ، منوهه الى ان اسعار الخامات المستخدمة فى متناول الجميع .





وتابعت أن هناك افكار عديدة متنوعة ، تخص عفش المنزل القديم الغير مستخدمة ، مشيره الى انها هواية ممتعة بالنسبة لها .