بـ فستان أبيض قصير.. شاهد رولا سعد بإطلالة مثيرة

View this post on Instagram

لا يهمني ان اكون شخص كاملا يكفيني ان اكون شخص لا ينافق ولا يخون #instafashion #streetstyle #morning #love #glamour #fashion #instastyle #sunglasses#eye#blueeyes #sun #glasses #icon #rolasfashion #instagram#happy #fashionblogger #singersongwriter