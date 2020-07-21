بـ فستان أبيض قصير.. شاهد رولا سعد بإطلالة مثيرة

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رولا سعد بإطلالة انيقة ترتدى فستانا أبيض قصيرا وقبعةوتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة".



وكتبت رولا سعد معلقة على صورتها :"‏‏ لا يهمني ان اكون شخص كاملا يكفيني ان اكون شخص لا ينافق ولا يخون"







وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.



أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

