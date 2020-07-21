الشاهد يطالب الحكومة بتوضيح بعض إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء

طالب المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الحكومة بتوضيح بعض الإشكاليات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، لاسيما في ظل استمرار عدم الإقبال من المواطنين بسبب تعقد الإجراءات وعدم وضوح بعض الأمور.





وأشار في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن من بين هذه الإشكاليات من يتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء هل مالك العقار (البائع) أم مالك الوحدة أو الشقة (المشتري)، مؤكدا أن القانون واللائحة التنفيذية لم يحددا الأمر بشكل واضح، والتفسيرات تذهب مرة لصاحب العقار وأخرى تتحدث عن المسئولية المشتركة بين صاحب العقار وصاحب الشقة.





وأكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أنه على الرغم من مد العمل بالقانون حتى 30 سبتمبر 2020، إلا أن الإقبال من المواطنين ليس على المستوى المطلوب بسبب بعض الإشكاليات.



