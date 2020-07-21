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أخبار العالم

الولايات المتحدة تتهم قراصنة صينيين بسرقة أبحاث لقاح كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:13 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شيماء مصطفى
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قراصنة صينيين، بسرقة أبحاث لقاح لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "ذا ستار"، وجهت وزارة العدل الأمريكية، اتهاما لقراصنة صينيين بسرقة مئات الملايين من الدولارات من شركات مشهورة في أنحاء العالم، كما استهدفت في الآونة الأخيرة شركات تقوم بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وتقول لائحة الاتهام، التي توقع المسؤولون مناقشتها في مؤتمر صحفي، إن القراصنة في الأشهر الأخيرة بحثوا عن نقاط ضعف لاختراق شبكات الحواسب لشركات معروفة علنا ​​بعملها في تطوير اللقاحات والعلاجات.

كما شملت اللائحة اتهامات بالسرقة السرية التجارية والاحتيال الإلكتروني، إذ أكد المدعون الفيدراليون أن هؤلاء القراصنة سرقوا المعلومات ليس لأنفسهم فحسب، ولكنهم كانوا يعرفون أيضًا أنها ستكون ذات فائدة وقيمة للحكومة الصينية.

ولم تتحدث لائحة الاتهام عن أن المتسللين قد حصلوا بنجاح على أي بحث خاص بلقاح كوفيد-19، إلا أن المدعين أكدوا أن هناك قرصنة على الشركات العاملة في أبحاث كورونا.
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