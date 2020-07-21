الولايات المتحدة تتهم قراصنة صينيين بسرقة أبحاث لقاح كورونا.. تفاصيل

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قراصنة صينيين، بسرقة أبحاث لقاح لفيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لصحيفة "ذا ستار"، وجهت وزارة العدل الأمريكية، اتهاما لقراصنة صينيين بسرقة مئات الملايين من الدولارات من شركات مشهورة في أنحاء العالم، كما استهدفت في الآونة الأخيرة شركات تقوم بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.





وتقول لائحة الاتهام، التي توقع المسؤولون مناقشتها في مؤتمر صحفي، إن القراصنة في الأشهر الأخيرة بحثوا عن نقاط ضعف لاختراق شبكات الحواسب لشركات معروفة علنا ​​بعملها في تطوير اللقاحات والعلاجات.





كما شملت اللائحة اتهامات بالسرقة السرية التجارية والاحتيال الإلكتروني، إذ أكد المدعون الفيدراليون أن هؤلاء القراصنة سرقوا المعلومات ليس لأنفسهم فحسب، ولكنهم كانوا يعرفون أيضًا أنها ستكون ذات فائدة وقيمة للحكومة الصينية.



