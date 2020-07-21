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محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل زيارة مدبولي لسانت كاترين .. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:01 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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عادل نصار
كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمدينة سانت كاترين.

قال فودة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن سانت كاترين جوهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرف قيمتها جيدا، متابعا أن رئيس الوزراء وجه بتطوير مطار سانت كاترين وسنعمل على هذا الأمر بسرعة كبيرة وعلى تطوير ممر مطار سانت كاترين.

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم العمل على حل مشكلة الكهرباء والمياه في سانت كاترين بتوجيهات من رئيس الوزراء.


وأكمل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تحدثنا مع مدبولي بشأن تطوير الطرق من وإلى سانت كاترين، مشيرا إلى أن سيتم انشاء مجمع فنادق في سانت كاترين.

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