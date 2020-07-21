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طارق شوقي: 7% نسبة زيادة مصروفات المدارس الخاصة.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:26 م
طارق شوقى
طارق شوقى
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عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن موقف الوزارة من 30 ألف معلم.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في ظل المرحلة الحالية والميزانية وكورونا موضوع الاحتياج للمعلمين في مرحلة البحث، متابعا أنه لن نعرفه إلا بعد أن ننتهي من المرحلة الحالية وفي نهاية أغسطس.

وتابع الدكتور، أنه :"هنشوف هنمشي السنة الجديدة أزاي، والاعلان عن مصروفات المدارس الخاصة نسبة الزيادة بها لن تكون أكثر من 7%، واي استثناء يعامل نفس المعاملة واي تجاوز عن هذه النسبة سيتم التعامل معه وفقا للقانون.

وأكمل شوقي، أنه الأمر مرتبط بكورونا، ولماذا يتم دفع المصاريف والطلاب جالسين في المنزل في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن مصروفات المدارس الخاصة محكومة بقرارات الوزارة.

وأردف الوزير، أنه أول سبتمبر سيتم الإعلان عن آليات العمل في العام الجديد وكل الأمور العالقة.
 


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