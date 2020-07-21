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رياضة

18 حالة إيجابية بـ كورونا بين لاعبي فريق الإنتاج الحربي.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:50 م
فريق الانتاج الحربي
فريق الانتاج الحربي
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عمرو ابوبكر
كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن مفاجأة صادمة في الإصابات بفيروس كورونا داخل نادي الإنتاج الحربي. 

وقال سلطان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن نادي الإنتاج الحربي ظهر بداخله خلال آخر مسحة أجراها اليوم في معسكر شرم الشيخ 18 حالة ايجابية بـ كورونا.

وأضاف: سيتم عزل الـ 18 لاعبا منزلياََ وسيتم عمل مسحة لهم بعد 10 أيام.

وتابع: سيتم اعادة المسحة قبل عزل اللاعبين وذلك للتأكد من حقيقة الإصابات بشكل صحيح.

وأشار سلطان الى أن، كل من خالط اي لاعب من الإنتاج الحربي لابد ان يعزل نفسه في المنزل ويقوم بجميع الإجراءات الاحترازية.

واكمل: حالات الانتاج الحربي من الدرجة الأولى ولم يظهر عليهم اعراض ولكن نتيجة المسحة هي التي حسمت الامور بإصابتهم بفيروس كورونا.

ونصح سلطان أندية المصري البورسعيدي وطنطا وطلائع الجيش بعزل لاعبيهم في المنزل وزيادة الإجراءات الاحترازية. 
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