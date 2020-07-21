نجوى إبراهيم تداعب "الإبراشى" على الهواء: اسمك الحركي وائل حريقة

أعربت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن سعادتها الشديدة بمرور 60 عامًا على إنشاء التليفزيون المصرى، مشددة على أن ماسبيرو عقل وقلب مصر والمصريين.





وأضافت: "نجوى إبراهيم"خلال مشاركتها في تقديم برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:"أنا مخضوضة واتخطفت لكن مبسوطة جدًا لأننا أمام تاريخ كبير للتليفزيون المصرى".





وأكدت نجوى إبراهيم، أنها رغم ما حققته فى حياتها من نجاحات مهنية، إلا أنها مازالت تعمل على تطوير قدراتها حتى الآن، وتابعت: "أنا حتى الآن بعمل سى فى وبتعلم من يتوقف عن التطوير توقفت حياته المهنية".





وداعبت نجوى إبراهيم، الإعلامى وائل الإبراشى، على الهواء، قائلة:" خلونى أرحب بالمشاهدين وأقول الاسم الحركي لوائل الإبراشى،وهو وائل حريقة"، ورد "الإبراشي"، قائلًا:"انا مش بزعل منه على الإطلاق وجايب معايا الكبريت".