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أخبار البلد

التفاصيل الكاملة لأكبر عملية توريق فى السوق المصرى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلن البنك الأهلي المصري نجاح إغلاق الاكتتاب في الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الصفقة التي أدارها البنك الأهلي المصري بقيمة إجمالية بلغت 10 مليار جنيه.

وتعليقا على هذا الإنجاز أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باتمام البنك لعملية التوريق والتي تعكس قدرة فرق العمل بالبنك المنوط بها إدارة مثل تلك العمليات الكبرى بمهارة وحرفية فائقة وقدرة على تحقيق التنسيق الفعال والتكامل مع البنوك الأخرى، كما تعكس أيضا الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام وفي استقرار مناخ الاستثمار في مصر بشكل خاص وعلى فاعلية خطط الدولة في دعم معدلات النمو، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأكمله والتي أثرت تأثيرا مباشرا على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعد دليلا على قوة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على ترتيب مثل تلك العمليات الكبرى، كما يعد دليلًا علي قدرة البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة في العملية علي تحمل المسئولية في دعم وتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية القومية والتي تؤثر بشكل فعال علي مساندة الاقتصاد الوطني.   

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عملية التوريق وطرح تلك السندات استهدفت تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية في مصر وكذا تخفيف حدة التكدس السكاني بالمناطق الأكثر ازدحاما في مصر والذي يعد أحد أهم استراتيجيات الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه أكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري ان تلك العملية موزعة على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولي، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار. جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل الي 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالي وذلك في أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري تستهدف تحقيق أقصى استفادة من التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل.

 وقد تولي البنك الأهلي المصري دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان ، بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.


كما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، أما دور المستشار القانوني لعملية التوريق فيقوم به مكتب الدريني وشركاه.

 

 

 

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