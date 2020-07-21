البنك الأهلي يطرح سندات بـ10 مليارات جنيه لـ التعمير للتوريق

أعلن البنك الأهلي المصري عن نجاح إغلاق الاكتتاب في الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الصفقة التي أدارها البنك الأهلي المصري بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك، في تصريحات له اليوم، إن اتمام البنك لعملية التوريق، يعكس قدرة فرق العمل بالبنك المنوط بها إدارة مثل تلك العمليات الكبرى بمهارة وحرفية فائقة وقدرة على تحقيق التنسيق الفعال والتكامل مع البنوك الأخرى، كما تعكس أيضا الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام وفي استقرار مناخ الاستثمار في مصر بشكل خاص وعلى فاعلية خطط الدولة في دعم معدلات النمو.
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أوضح أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأكمله والتي أثرت تأثيرا مباشرا على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعد دليلا على قوة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على ترتيب مثل تلك العمليات الكبرى.
كما يعد دليلًا على قدرة البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة في العملية علي تحمل المسئولية في دعم وتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية القومية والتي تؤثر بشكل فعال على مساندة الاقتصاد الوطني.