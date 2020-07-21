ترامب: لقاح ضد فيروس كورونا قريبا.. و4 أنواع تخضع للتجارب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه يتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قريبا، كما وجه شكره للعاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا.





وأعرب ترامب عن توقعه بحدوث سوء في الوضع الوبائي بالولايات المتحدة قبل أن يحصل تحسن، مشددا على ضرورة ارتداء الأمريكيين الاقنعة حينما لا يمكنهم تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.





وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تقدم مساعدات للعديد من الدول في مجال مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن قرار الاغلاق كان السبب في إنقاذ ملايين البشر من الموت بفيروس كورونا.





في السياق ذاته، تعهد ترامب ببذل أقصى الجهود لحماية المسنين وكبار السن، مشددا على ضرورة ابتعاد الأمريكيين عن أماكن التجمعات، كما طالب الشباب أيضا بالابتعاد عن تلك الأماكن.





وكشف الرئيس الأمريكي، عن أن هناك 4 لقاحات تخضع لتجارب سريرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تجري اختبارات أكبر من باقي دول العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للشعب الأمريكي محاكمته فقط في مجال فيروس كورونا.





وشدد ترامب على أنه قدم خدمات عظيمة للاقتصاد الأمريكي ولقدامى المحاربين.



