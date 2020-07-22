نجوى إبراهيم: محمود الخطيب أسطورة يتمتع بذكاء شديد.. فيديو

قالت الإعلامية نجوى إبراهيم، إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، يعد أسطورة مثل صالح سليم.





وأضافت نجوى إبراهيم في حوارها في برنامج " التاسعة " المُذاع على "القناة الأولى المصرية": "الخطيب يتمتع بذكاء شديد، وذلك ما جعله لاعباً محترفًا وأخلاقه الرياضية عالية".





وتابعت نجوى ابراهيم: "هو دماغ.. وقال لى أثناء حوار جمعنى معه وهو لاعب أن دماغه فى رجله".





وفى سياق آخر أضافت نجوى إبراهيم، أنها تعلمت من أساتذتها فى ماسبيرو قواعد العمل المهني الذى يجعل المشاهد أو الضيف ينجذب للمذيع، على رأسها الصوت المنخفض، واحترام المشاهد.



