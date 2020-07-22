سارة الشامي وشقيقتها التوأم تشعلان انستجرام

شاركت الفنانة سارة الشامي، جمهورها بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام "، صورة جديدة، تجمعها بشقيقتها التوأم "سما"، أثناء تواجدهما في السيارة.





وتفاعل الجمهور مع الصورة مبدين إعجابهم بالشكل الذي ظهر به التوأم.





يُذكر أن سارة الشامي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية".



