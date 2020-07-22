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فن

سارة الشامي وشقيقتها التوأم تشعلان انستجرام

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شاركت الفنانة سارة الشامي، جمهورها بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام "، صورة جديدة، تجمعها بشقيقتها التوأم "سما"، أثناء تواجدهما في السيارة.

وتفاعل الجمهور مع الصورة مبدين إعجابهم بالشكل الذي ظهر به التوأم.

يُذكر أن سارة الشامي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية".

مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري وأحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎
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