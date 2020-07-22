تعرف على دور معتز هشام في فيلم قبل الأربعين

انضم الفنان الشاب معتز هشام الي فريق عمل فيلم " قبل الأربعين " للنجمة داليا مصطفي حيث يجسد دور ابنها ضمن أحداثه.

فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"الاختيار" و"أبو عمر المصرى".



