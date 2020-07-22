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فن

تعرف على دور معتز هشام في فيلم قبل الأربعين

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
انضم الفنان الشاب معتز هشام الي فريق عمل فيلم " قبل الأربعين " للنجمة داليا مصطفي حيث يجسد دور ابنها ضمن أحداثه.

فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"الاختيار" و"أبو عمر المصرى".

من ناحية أخرى يشارك معتز في مسلسل "القاهرة كابول" ويجسد نجل الفنان طارق لطفى الذى يقوم بدور إرهابى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من انتاج سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال .
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