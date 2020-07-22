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أخبار العالم

اختطاف ناشطة ألمانية في العراق.. والسلطات تحقق

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:05 ص
اختطاف ناشطة المانية
اختطاف ناشطة المانية في العراق
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قسم الخارجي
أفادت المفوضية العليا لشئون حقوق الإنسان في العراق، باختطاف ناشطة ألمانية، من قبل مسلحين مجهولي الهوية، في العاصمة بغداد.

وذكرت الداخلية العراقية، أنها أنشأت لجانًا للتحقيق في ملابسات اختفاء الناشطة الألمانية، هيلا مويس، موضحة أن الوزارة تشرف على التحقيقات الجارية.

وبدورها قالت الخارجية الألمانية إن الوزارة اجتمعت مع فريق الأزمات، لكنها لن تعلق على الحادثة بشكل علني مراعاة للمتأثرين بها.

وفي الكواليس، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن مويس خُطفت من قبل مجهولين يستقلون سيارتين، وذلك أثناء تجوّلها على دراجة هوائية في شارع أبو نواس، الممتد على طول نهر دجلة، إلى حي الكرادة في وسط بغداد.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الناشطة هي موظفة لدى السفارة الألمانية، ومُديرة القسم الثقافي بمعهد جوته الألماني.
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