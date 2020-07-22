العمومية تشعل الصراع فى الجزيرة.. الأوليمبية تهدد والحرس القديم يرفع شعار عايز حقي.. والجبلاية تستنجد بالفيفا

يوم بعد يوم تزداد شراسة الهجوم على اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة حول انعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة يتحدد على هامش فعالياتها موعدا لانتخابات مجلس الإدارة القادم.

الصراع يحتدم فى ٥ شارع الجبلاية بالجزيرة بسبب الاتهامات التى طالت أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية بالتسويف والمماطلة فى عدم تحديد مواعيد لانعقاد الجمعية العمومية والانتهاء من إجراء تعديلات على اللائحة.

صراع ثلاثي الأبعاد بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب والفيفا على الجانب الآخر فضلا عن الحرس القديم الراغب فى العودة إلى تصدر المشهد مجددا.

صدى البلد يرصد مشاهد من الصراع فى الجزيرة بين كافة الأطراف.

هجوم نارى وجه المهندس أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة السابق، هجوما عنيفا على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية وقال.. هناك مماطلة من جانب الجبلاية، بشأن عقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة وكل ما يحدث حاليا مماطلة والتسويف والتعطيل، من جانب اللجنة الخماسية.

وقال أيضا: "اللجنة الخماسية كانت مكلفة بمهام محددة، كان لها اختصاصات معينة، وينتهي عملها في 31 يوليو 2020" وكان من المفترض انتهاء وضع لائحة النظام الأساسي خلال الفترة الماضية، ولكن هذا لم يحدث مطلقا".





وتابع:" من مهام اللجنة الحالية بحسب تكليفات الفيفا، كانت إدارة الشئون اليومية مثل المسابقات الجارية، ومرتبات العاملين وغيرها، وكذلك تعديل لائحة النظام الأساسي والتأكد من مطابقتها للوائح وقواعد الفيفا، مطابقة لوائح الأندية الأعضاء ومطابقتها باللائحة الجديدة، والعمل على لجنة انتخابية لإدارة انتخابات لمجلس جديد".

وأكد مجاهد: "كان من المفترض إقامة جمعية عمومية بحد أقصى إبريل الماضي، وعند مطالبة اللجنة الخماسية كانت هناك مماطلة، واستكمال كأس مصر ليس له علاقة بموضوع الجمعية العمومية وهناك حجج "للتسويف والتعطيل"، هناك محاولة من جانبهم للبقاء لأطول فترة ممكنة، أو محاولة لتعطيل حضور المجلس القادم.

الجبلاية تنتظر حسم الفيفا كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إلى مقر الجبلاية بشأن حسم موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة منوها إلى ان ذلك جاء عقب إرسال مسئولى الجبلاية خطابا وارد من اللجنة الأوليمبية الذى تضمن انعقاد العمومية بعد انتهاء الموسم الكروى الحالى ردا على خطاب الفيفا بشأن الانتهاء منها قبل آخر شهر يوليو الجاري.

قال.. يبقى الوضع على ما هو عليه ولم يصل إلى مقر الجبلاية أية خطابات أخرى من قبل الفيفا بشأن تحديد موعد جديد لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة وان للجنة الخماسية تسير وفقا للواءح والقوانين وتسلك السبل الشرعية من خلال مخاطبة الجهات المسؤولة وعلى رأسها اللجنة الأوليمبية المصرية والرد من خلال الخطابات الرسمية الواردة منها على الفيفا وتنتظر قرار الحسم من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

الأوليمبية تهدد فيما قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، المسؤول الأول عن موقف اللجنة الخماسية لأنه صاحب القرار وقال أن اللجنة الأولمبية المصرية، تسعى لتطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وأوضح حطب أنه لا يمكن تحديد أعضاء الجمعية العمومية قبل نهاية الموسم، مشددًا على أنه لا بد من معرفة أعضاء الجمعية العمومية قبل آواخر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه لا بد من انتهاء الموسم قبل 30 أكتوبر، للدعوة لجمعية عمومية جديدة، موضحا أن الدعوة مستشار عمومية قبل ٣٠ يوليو يبطل الانتخابات.

خطاب الأوليمبية وأرسلت اللجنة الاوليمبية خطابا رسميا إلى الجبلاية بشأن الدعوة إلى انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية أو الطارءة وجاء على النحو التالي..

إلي رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، بالإشارة إلي خطابكم الوارد اإلي اللجنة الأولمبية المصرية بالإفادة بالرأي في شأن الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يطلب فيه إجراء جمعية عمومية غير عادية بنهاية شهر يوليو 2020 ، للتصويت علي تعديلات لائحة النظام الأساسي الجديدة واعتمادها ، وذلك وفقًا للمهام المكلفة بها اللجنة الخماسية في خطاب التكليف من الاتحاد الدولي .

بدراسة الموضوع من الناحية القانونية نفيدكم علمًا بأن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يمكن له الدعوة إلي عقد الجمعية العمومية العادية او الغير عادية إلا بعد الانتهاء من التصنيف الخاص بأعضائه العاملين في جميعته العمومية ، ثم بعد ذلك يتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير عادية والمختصة بمناقشة وإقرار مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد وفقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المعمول بها حاليًا والمعتمدة والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 233 وقانون الرياضة وذلك لتمكين أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بالموسم الحالي لإبداء رأيهم في مشروع اللائحة المقترح، حيث أنهم أصحاب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن دون غيرهم وهذا للعلم والإحاطة وإتخاذ اللازم بناء عليه.

فيفا يمتلك الحلول

فجر الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تمديد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ولاية آخرى للجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.

وقال :" يجوز للفيفا دون غيره المد لعمل اللجنة طالما أنه من اصدر قرار تعيينها وفقا لما يتراءى لمسؤلى الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى إنجاز المهام المكلف بها مسؤلي الجبلاية".

وتابع: "ما حدث من صدور قرار من جانب الفيفا بشان تعيين لجنة خماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يعد نادر الحدوث فى العالم بالأونة الأخيرة".

اضاف:" الفيفا تؤمن بحرية مجالس الادارات والجمعيات العمومية واستقلالية اتحادات كرة القدم الوطنيةولكن طريق تعيين اللجنة الخماسية طريق نحن من اخترناه لأن الأصل أن الفيفا لا تتدخل فى هذا الشأن.