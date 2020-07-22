بناء على معلومات استخباراتية.. أمريكا تتهم الصين بشراء مدير منظمة الصحة العالمية

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوما جديدا على منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع خاص في المملكة المتحدة، متهما إياها بأنها في جيب الصين ومسؤولة عن قتل البريطانيين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال بومبيو، إن الصين "اشترت" رئيس منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن فشله وإخفاقاته أدت إلى وفاة البريطانيين.





وبحسب ما ورد، أخبر بومبيو أعضاء البرلمان البريطاني أن منظمة الصحة العالمية "منظمة سياسية وليست علمية".





وأوضح أن انتقاده لمدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس كان قائما على "أساس استخباراتي حازم"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن تلك المعلومات.



