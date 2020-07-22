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لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:49 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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شيرين عادل

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وعضلات الكتف، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.


وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.


 وقال خبير اللياقة البدنية إن هناك بعض الأشياء التى يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، ومن والمهم أن تكون عضلات الجسم متوازنة.

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