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اقتصاد

انخفاض الواردات المصرية من الصين وأمريكا خلال 2020.. تفاصيل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

انخفضت الواردات المصرية من  الصين خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، حيث بلغت 4010 ملايين دولار مقابل 5223 مليون دولار عام 2019، تليها أمريكا، حيث بلغت 1801 مليون دولار مقابل 2388 مليون دولار عام 2019، وذلك وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن  الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء، حول الواردات والصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2020.


وأشارت البيانات الإحصائية إلى تراجع الواردات المصرية من ألمانيا، حيث بلغت 1457 مليون دولار مقابل 1792 مليون دولار عام 2019، تليها البرازيل، حيث بلغت 611 مليون دولار مقابل 1069 مليون دولار عام 2019، تليها تركيا، حيث بلغت 1202 مليون دولار مقابل 1572 مليون دولار عام 2019، ثم روسيا الاتحادية، حيث بلغت 1010 ملايين دولار مقابل 1653 مليون دولار عام 2019.


وكانت قيمة إجمالي واردات جمهورية مصر العربية، غير البترولية بلغت 23.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020 مقابل  29.85 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 21.18%.

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