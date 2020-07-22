بشرة سارة لراغبى كليات الطب.. الأعلى للجامعات يؤكد زيادة المقبولين بها هذا العام

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات ، إن قواعد التنسيق التي اعتمدها المجلس هذا العام هي نفس قواعد العام السابق ، ولا يحدث بها أي اختلاف، مشيرا إلى الاختلاف هو مكان مكتب التنسيق بعد انتقاله من جامعة القاهرة إلى جامعة عين شمس .

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وأضاف " المصدر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الكليات العلمية بشكل عام سيكون هناك زيادة في إعداد المقبولين بها من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلى رأسها كليات الطب .



وأوضح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة التنسيق حفاظا علي سلامة الطلاب، كما يتم توفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين علي تنظيم أعمال التنسيق والاختبارات بالكليات وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة كما أكدت المجلس في اجتماعه امس.





اعتمد المجلس الأعلى للجامعات نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من(الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020 والمتقدمين لتنسيق 2020 للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020/2021.