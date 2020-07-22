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أخبار البلد

نقيب المحامين ينعى شهداء بئر العبد: لن ننسى تضحياتهم أبد الدهر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نعى نقيب المحامين رجائي عطية، ببالغ الحزن والأسى وصادق المواساة استشهاد بطلين من أبطال القوات المسلحة المصرية، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني المقدس، وصد الهجوم الغادر الذي شنه عدد من العناصر التكفيرية الإرهابية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء. 

وتابع نقيب المحامين في بيان، الأربعاء: "تمكن أبطالنا من أفراد الكمين بمعاونة القوات الجوية من مطاردة تلك العناصر الإرهابية إلى داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة والقضاء عليهم، وفقا لما أعلن عنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة المظفرة". 

وقال عطية أحيي كافة الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وتأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية للوطن، وكذلك جهود كافة أجهزة الدولة لتجفيف منابع الإرهاب واقتلاعه من جذوره، توفيرًا للأمن والأمان لمصر والمصريين، وحماية مقدرات الوطن، وخطط التنمية التي تنفذها الدولة يوما بعد يوم.

كما نقدر جميعا بكل العرفان والتكريم كافة التضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة الأبطال في معركة الوطن ضد الإرهاب، ونؤكد أن كافة أفراد الشعب المصري يضعون تلك التضحيات نصب أعينهم ولن ينسوها أبد الدهر، وهي استكمال لتاريخ ناصع ومشرف للقوات المسلحة المصرية التي دائما وأبدا هي درع الوطن وسيفه البتار منذ آبد الدهر ضد كل من تسول له نفسه تهديد أمن مصر وشعبها.
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