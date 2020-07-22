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رياضة

آستون فيلا: مدفع تريزيجيه منحنا 3 نقاط مهمة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:10 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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إسراء أشرف
واصل نادي أستون فيلا، احتفالاته بالهدف الذي أحرزه النجم الدولي محمود حسن "تريزيجيه"، بالمباراة التي فاز بها فريقه "الفيلانز" 1-0 على ضيفه آرسنال مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة رقم 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويدين أستون فيلا بهذا الفوز، لتريزيجيه، الذي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27، وعزز من آمال فريقه في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لأستون فيلا بالنسخة العربية مقطع فيديو لهدف تريزيجيه معلقًا عليه: "أستون فيلا: مدفع تريزيجيه منحنا 3 نقاط هامة".

بهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 34، في مركز السابع عشر آخر مراكز الأمان، وبفارق الأهداف عن واتفورد الذي خسرعلى يد مانشستر سيتي 0-4.


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