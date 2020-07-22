آستون فيلا: مدفع تريزيجيه منحنا 3 نقاط مهمة

1-0 على ضيفه آرسنال مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة رقم 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.





ويدين أستون فيلا بهذا الفوز، لتريزيجيه ، الذي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27، وعزز من آمال فريقه في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.





ونشر الحساب الرسمي لأستون فيلا بالنسخة العربية مقطع فيديو لهدف تريزيجيه معلقًا عليه: " أستون فيلا: مدفع تريزيجيه منحنا 3 نقاط هامة".





بهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 34، في مركز السابع عشر آخر مراكز الأمان، وبفارق الأهداف عن واتفورد الذي خسرعلى يد مانشستر سيتي 0-4.











واصل نادي أستون فيلا، احتفالاته بالهدف الذي أحرزه النجم الدولي محمود حسن "تريزيجيه"، بالمباراة التي فاز بها فريقه "الفيلانز"