جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية

وقع الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة و اللواء اركان حرب طارق انور هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، يهدف إلى تأهيل الكوادر فى مجال الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى وإدارة الأزمات .





فيما يتضمن البروتوكول ، إعداد وتنفيذ دورات وندوات تثقيفية بمقر الأكاديمية فى مجال الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالجامعة، وتضم مجالات التعاون وضع برامج تثقيفية يتم تطبيقها من خلال دورات تثقيفية.





كما تضمنت مراسم البروتوكول عرض فيلم تسجيلى ، عن نشأة الأكاديمية والكليات التابعة لها والأنشطة التدريبية التى تقدمها للباحثين العسكريين والمدنيين على مستوى العالم، وفيلم تسجيلى عن جامعة المنصورة وأهم ما تتميز به محليا و عالميا فى المجالات العلمية و البحثية و التدريبية





وأكد الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة ، أن هذا البروتوكول يمثل رابطا جديدا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لتبادل الخبرات فى مختلف المجالات من أجل خدمة الوطن.





كما أشار إلى دور الأكاديمية فى الحفاظ على أمن مصر القومى والأمن الفكرى وهى مؤسسة وطنية عريقة تقوم بنشر الوعى بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال هذا التعاون.





ومن جانبه أوضح اللواء اركان حرب طارق انور هلال مدير الأكاديمية انه يقع على عاتق أكاديمية ناصر العسكرية العليا الحفاظ على ريادتها كأحدى المؤسسات العلمية في مصر و الشرق الأوسط بل و تنفرد على مستوى العالم فى زيادة الخبرات و توثيق التعاون بينها وبين الجهات المختلفة خاصة فى الموضوعات الاستراتيجية و الامن القومي و الازمات و التفاوض، موضحا أن كل ذلك يأتي فى ظل المتغيرات الإقليمية و الدولية وتزايد التهديدات و التحديات التى تواجهها مصر و المنطقة.





وأكد أن توقيع هذا البرتوكول مع جامعة المنصورة سوف يساهم فى توثيق أواصر التعاون بين الجانبين من خلال عقد الدورات التدريبيه لأعضاء هيئة التدريس وعقد الندوات و المؤتمرات و حلقات النقاش و تبادل الإصدارات بين الجامعة و الأكاديمية وكذلك تبادل الزيارات



