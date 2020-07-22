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مرأة

يختلف من الرجال للنساء.. طرق علاج صديد البول .. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:51 م
علاج صديد البول
علاج صديد البول
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رشا عوني
يعاني الكثير من مشكلة صديد البول التي تحدث نتيجة عدوى المسالك البولية، ويتم علاجها عن طريق المضادات الحيوية، وهو سهل علاجه خاصة مع ضرورة النظافة الشخصية واتباع تعليمات الطبيب. 

وحول هذا الأمر، قال الدكتور أحمد أبو العز استشاري أمراض المسالك البولية وأمراض الذكورة ، إن علاج صديد البول يحتاج معرفة نوع المضاد الحيوي لعلاج الميكروب المسبب ولذا يفضل عمل تحليل مزرعة بول .

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وأضاف أحمد أبو العز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج عيادة ten ، أن فترة العلاج بالمضادات الحيوية  تعتمد على حسب نسبة الصديد وقوتها ومكانها سواء التهابات المثانة أو مجرى البول.

كما أوضح استشاري أمراض المسالك البولية أن السن ايضا عامل مهم في تحديد طريقة علاج صديد البول حيث يختلف من الأطفال للكبار ، كذلك يختلف علاج الصديد بين الرجال والنساء وكذلك الفترة التي يحتاجها الصديد كي ينتهي. 
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