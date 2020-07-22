الدستوري الحر: بقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان خطر على تونس "فيديو"

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، إن بقاء راشد الغنوشي، على رأس البرلمان خطر على الأمن القومي، لافتة إلى أن الاعتصام في مجلس النواب جاء من منطلق وطني لحماية الأمن القومي.





وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، فى مؤتمر صحفي أن اعتصام الحزب الدستوري كشف حقيقة حركة النهضة وتوجهاتها، موضحةً أن النهضة أرسلت عناصر ميليشيات اعتدت على نواب كتلة الدستور الحر.





وأشارت إلى أن الاعتصام كشف حقيقة "تنظيم الإخوان الإرهابي" الذي تسلل إلى السلطة عدد من عناصره منذ 2011 بدعوى أنهم كانوا ضحايا النظام السابق.



