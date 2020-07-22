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فن

رحيم يحتفل بوصول أغنية مشاعر لـ شيرين إلى 200 مليون مشاهدة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّر الملحن محمد رحيم، عن سعادته بوصول أغنية "مشاعر" لـ شيرين عبد الوهاب، إلى 200 مليون مشاهدة.

كتب رحيم، من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام" : "الحمد لله بشكر ربنا على النجاح الكبير ده أغنيه مشاعر تخطت 200 مليون مشاهده الحقيقه خطوه جميله جدا أسعدتني".

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وتابع قائلًا: "الف مبروك ل حبيبتي شيرين ولكل فريق العمل الشاعر احمد مرزوق والموزع أحمد أبراهيم والمهندس محمد صقر وكل حد شارك في الأغنيه دي ..ويارب دايما كل الناس ناجحين ومبسوطين".

يذكر أن أخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية، أغنية :"مش قد الهوى"، وهي كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

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