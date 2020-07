رحيم يحتفل بوصول أغنية مشاعر لـ شيرين إلى 200 مليون مشاهدة

View this post on Instagram

الحمد لله بشكر ربنا على النجاح الكبير ده أغنيه مشاعر تخطت 200 مليون مشاهده الحقيقه خطوه جميله جدا أسعدتني والف مبروك ل حبيبتي شيرين ولكل فريق العمل الشاعر احمد مرزوق والموزع أحمد أبراهيم والمهندس محمد صقر وكل حد شارك في الأغنيه دي @sherine ويارب دايما كل الناس ناجحين ومبسوطين 😊❤