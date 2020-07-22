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حوادث

23 سبتمبر.. الحكم في استئناف مجدي عبد الغني على حبسه بسبب ميراث أقاربه

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:56 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأربعاء، تأجيل الاستئناف المقدم من جانب مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لامتناعه عن تسليم ميراث لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم.
 
كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث اقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

 
وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده فى المعارضة.

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