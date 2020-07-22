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محافظات

محافظ الغربية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات يفتتحان قرعة تسكين قاطني منطقة الكندالية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:21 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية والنائب جلال عوارة قرعة تسكين منطقة الكندالية بطنطا.

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وصرح الدكتور طارق رحمي، بأنه جاري العمل علي تطوير منطقة قحافة والعجيزي علي أحدث طراز ورفع مستوي الخدمات وتوفير كافة احتياجات المواطنين بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك في أعقاب جولته الميدانية برفقة رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية بمنطقة قحافة والعجيزي بطنطا، والتي شارك فيها عادل داوود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.
محافظ الغربية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات يفتتحان قرعة تسكين قاطني منطقة الكندالية
محافظ الغربية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات يفتتحان قرعة تسكين قاطني منطقة الكندالية
محافظ الغربية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات يفتتحان قرعة تسكين قاطني منطقة الكندالية
محافظ الغربية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات يفتتحان قرعة تسكين قاطني منطقة الكندالية
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