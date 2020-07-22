محافظ الغربية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات يفتتحان قرعة تسكين قاطني منطقة الكندالية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية والنائب جلال عوارة قرعة تسكين منطقة الكندالية بطنطا.





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وصرح الدكتور طارق رحمي ، بأنه جاري العمل علي تطوير منطقة قحافة والعجيزي علي أحدث طراز ورفع مستوي الخدمات وتوفير كافة احتياجات المواطنين بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.



