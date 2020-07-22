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200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:33 م
المالية
المالية
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البهي عمرو
قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية، إنه تم إطلاق مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلى و تحفيز الاستهلاك الأحد المقبل، موضحًا أن المبادرة جاءت بعد تأثر الاقتصاد بأزمة كورونا.


وأضاف مساعد وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ": صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المبادرة هدفها الأول توفير السلع للمواطنين بسعر مخفض، وايضًا لتشجيع الصناعة بعد أن توقفت فى الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.


ولفت مساعد وزير المالية، إلى أن التاجر أيضًا تأثر، ولذلك الدولة تسعى لكى يستفيد المواطن والتاجر والمصنع، مؤكدًا أن أى مواطن يعيش على أرض مصر سيستفيد من تلك المبادرة، وهناك موقع إلكتروني به كل السلع المتوفرة.


وأشار مساعد وزير المالية،  إلى أن المصنع و التاجر يقوم بتخفيض جزء من ثمن السلعة، فالمواطن صاحب البطاقة يحصل على 200 جنيه للفرد وبحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، والمواطن الذى لا يحمل بطاقة سيحصل على السلع وبخصم من الممكن أن يصل لـ 20%.


وأوضح أن المعروض فى المبادرة كل الأشياء المصنوع فى مصر " ثلاجة وغسالات و الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الجلدية والملابس، الدهانات و الأخشاب" وأكد أن المنتجات الغذائية و السيارات خارج المبادرة.

وتابع: " المواطن من محدودي الدخل سيستفيد من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلى و تشمل جميع السلع المعمرة وغير المعمرة".

وأكد أن المواطن يذهب لـ المنافذ المخصصة ويشتري السلعة بسعر مخفض، الدولة تكلفت 12 مليارا و 250 مليون جنيه، لتوفير المنتجات لإصحاب البطاقات التموينية".
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