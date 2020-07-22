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رياضة

منقذ أستون فيلا .. تريزيجيه حديث الساعة في إنجلترا بعد إسقاط آرسنال.. ماذا قالت عنه الصحف؟

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تصدر المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا تقارير الصحف الانجليزية بعدما قاد فريقه للفوز علي  ارسنال ضمن منافسات الجولة الـ37 من مسابقة الدورى الانجليزي.
 

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف صاروخي في شباك ارسنال ليقود استون فيلا لحصد ثلاث نقاط هامة في مشواره للهروب من الهبوط للقسم الثاني.
 

وقالت صحيفة جارديان البريطانية ان استون فيلا المقاتلين وضعوا واتفورد في مناطق الهبوط وأسقطوا أرسنال بهدف تريزيجيه . 


وأكدت صحيفة ديلي ميرور : "الأبطال والأشرار.. هدف تريزيجيه يصل بأستون فيلا خارج مناطق الهبوط".


وخاض تريزيجيه 33 مباراة ، في منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، ساهم خلالها في 8 أهداف، سجل 6 أهداف، وصنع هدفين آخرين، 4 مباريات سجل خلالها أهدافا حاسمة انتهت بالفوز مع تبقي مباراة واحدة في الجولة الأخيرة لزيادة أهدافه أمام وست هام.


وكتبت صحيفة ديلي ستار : سطوع استون فيلا .. هدف تريزيجيه يهدد واتفورد بالهبوط. 
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